明治は、世界的に活躍しているクラブハリエの山本隆夫シェフ、シェ・シバタの柴田武シェフに監修してもらった「きのこの山×クラブハリエ ヘーゼルプラリネ＆抹茶」と「たけのこの里×シェ・シバタ 柚子香るヘーゼルプラリネ」を、2月10日から発売する。

1月16日から、ジェイアール名古屋タカシマヤで開催している日本最大級のバレンタイン催事「アムール・デュ・ショコラ」およびクラブハリエ、シェ・シバタの一部店舗では、両シェフに考案してもらったスペシャルな「きのこの山」と「たけのこの里」を販売しており、連日完売となるなど好評を得ている。この熱い“どっち派”対決をより多くの人に楽しんでもらえるように、同商品を発売する。

同商品は、「きのこの山」「たけのこの里」のおいしさはそのままに、「和」をテーマに＋αのひと味を加えた、これまでにないフレーバーを両シェフに監修してもらった。バレンタインシーズンを彩る、究極の“どっち派”対決を楽しんでほしいという。



「きのこの山×クラブハリエ ヘーゼルプラリネ＆抹茶」

「きのこの山×クラブハリエ ヘーゼルプラリネ＆抹茶」は、山本シェフが子どもの頃から大好きな「きのこの山」を、大人として、そしてショコラティエとしてのこだわりを込めて、ナッツの香ばしさと抹茶の風味を楽しめるフレーバーに仕立ててもらった。チョコレート部分は2層構造で、「きのこの山」ならではのカカオ香るチョコレートと、ヘーゼルプラリネに抹茶を合わせたチョコレートにキャラメルパウダーを加えてコクをプラスし、ココア風味のクラッカーと組み合わせた。チョコレート部分に配合したクラッシュキャンディの食感も楽しめる（ヘーゼルプラリネ製品中2％、クラッシュキャンディ製品中1％）。



「たけのこの里×シェ・シバタ 柚子香るヘーゼルプラリネ」

「たけのこの里×シェ・シバタ 柚子香るヘーゼルプラリネ」は、柴田シェフと「たけのこの里」の出会いから約40年、時を超えて実現したコラボレーションとして、香ばしいナッツと柚子のコンビネーションを楽しめる味わいに仕立ててもらった。チョコレート部分は2層構造で、「たけのこの里」ならではのカカオ香るチョコレートと、ヘーゼルプラリネに柚子を合わせたチョコレートを使用している。チョコレートとクッキー部分にはロレーヌ岩塩も配合し、クセになる味わいとなっている（ヘーゼルプラリネ製品中1％、ゆず果汁製品中0.2％（生換算）、ロレーヌ岩塩製品中0.2％）。香ばしいナッツと柚子のコンビネーションを楽しんでほしい考え。

［小売価格］オープン価格

［発売日］2月10日（火）

明治＝https://www.meiji.co.jp