警視庁万世橋署に勤務する男性巡査部長が、ウソの超過勤務を申請して残業代として約9万円を不正に受給したとして、書類送検されました。

書類送検されたのは、警視庁万世橋警察署地域課で交番勤務を行っていた男性巡査部長（59）です。

警視庁によりますと、巡査部長は2024年5月から2025年7月にかけて、実際とは異なる勤務時間を申請して、残業代として約9万円を不正に受給した疑いがもたれています。

警視庁は巡査部長を2月6日付で停職3か月とする懲戒処分を行い、巡査部長は依願退職したということです。

巡査部長は、主に泊まり勤務の際に、取得する休憩時間を書類作成などで取得出来なかったなどと申請して、1か月に4000円から1万6000円程度を不正に受給していたとみられています。

警視庁の聞き取りに巡査部長は「申し訳ありませんでした。はじめはほんの出来心だったが、次第に罪の意識が薄れ、習慣化していった」と話し、返金の意思を示しているということです。

警視庁は「警察官として言語道断の行為であり厳正に処分しました。今後、職員に対する業務管理・人事管理を徹底し、再発防止に努めます」とコメントしています。