¡Ú£×£Â£Ã¡ÛÂÇÅÝ¡¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òÁÀ¤¦´Ú¹ñÂåÉ½¡¡»Ø´ø´±¤¬¡Ö¼ç¾¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¡×¤òÀë¸À¡á´Ú¹ñÊóÆ»
¡¡Âè£¶²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡Ë¤Ø¸þ¤±¡¢´Ú¹ñÂåÉ½¤¬°ìµ¤¤ËÇ®¤òÂÓ¤Ó¤¿¡£Æ±Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë³Æ¹ñ¤ÎºÇ½ª¸ø¼°¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¶Æü¡Ë¡¢£×£Â£Ã£É¤«¤éÈ¯É½¡£ÆüËÜÂåÉ½¡¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÆ±ÁÈ¤È¤Ê¤ë´Ú¹ñ¤â¡¢ºÇ½ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î£³£°¿Í¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñÌîµå°Ñ°÷²ñ¡Ê£Ë£Â£Ï¡Ë¤ÏÆ±Æü¤Ë¥½¥¦¥ë»ÔÆâ¤Î¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ï£Ó£Å£Î¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Æ±¹ñÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤ëÌø»Ö荽´ÆÆÄ¡Ê£µ£´¡á¥ê¥å¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó¡Ë¤¬¡Ö¼ç¾¡×¡ÖÀµÍ··â¼ê¡×¤òÌ¾»Ø¤·¤·¤Ê¤¬¤éà£±¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉÆÍÇË¤ÎÀß·×¿Þá¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎÏÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾ÇÅÀ¤Ï¡¢¹¶¼é¤Î¼´¤ò¤É¤³¤ËÃÖ¤¯¤«¡£¼ç¾¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿ÍûÀ¯¸ü³°Ìî¼ê¡Ê¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¡¦£²£·¡á¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ë¤Ï¡¢³¤³°ÁÈ¤â´Þ¤àÂåÉ½¤Î¡ÖÁ°ÌÌ¤ËÎ©¤ÄÂ¸ºß¡×¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´ÅªÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¤¤ï¤ÐàÌÂ¤¦¤Ê¡¢¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¤òÃæ¿´¤Ë²ó¤¹á¤È¤¤¤¦¥Ù¥ó¥Á¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÌÀ²÷¤Ê¤è¤¦¤À
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢»Ø´ø´±¼«¿È¤¬¡ÖÊÑ¿ô¡×¤òÏ¢¸Æ¤·¤¿¤è¤¦¤ËÍýÁÛ·Á¤À¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¹çÎ®¤¬²Ì¤¿¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¡¢Í··â¤Ï¶â¼þ¸µÆâÌî¼ê¡Ê¥¥à¡¦¥¸¥å¥¦¥©¥ó¡¦£²£³¡á£Î£Ã¥À¥¤¥Î¥¹¡Ë¤ò¼ç¼´¤Ë¿ø¤¨¤Ä¤Ä¡¢Èó¾ï»þ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¥·¥§¥¤¡¦¥¦¥£¥Ã¥È¥³¥àÆâÌî¼ê¡Ê£²£·¡á¥¢¥¹¥È¥í¥º»±²¼¥Þ¥¤¥Ê¡¼¡Ë¤ÎÍ··âµ¯ÍÑ¤Þ¤Ç»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¡£Ã»´ü·èÀï¤Ç¡Ö¼é¤ì¤ë·Á¡×¤ò»à¼é¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÉÛ¿Ø¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÄÉ¤¤É÷¤Ë¤âµÕÉ÷¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢³¤³°ÁÈ¤Î»È¤¤Êý¤À¡££×£Â£ÃÆÈÆÃ¤Î¡Ö·ìÅý¾ò¹à¡×¤Ç²Ã¤ï¤ëÅê¼ê¤Ç¤Ï¥Ç¡¼¥ó¡¦¥À¥Ë¥ó¥°Åê¼ê¡Ê£³£±¡á¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹»±²¼¥Þ¥¤¥Ê¡¼¡Ë¤òÀèÈ¯¡¦µß±ç¤ÇÎ¾¤Ë¤é¤ß¤È¤·¡¢¥é¥¤¥ê¡¼¡¦¥ª¥Ö¥é¥¤¥¨¥óÅê¼ê¡Ê£³£°¡á¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¡Ë¤Ï½ªÈ×¤Î¾¡Éé¤É¤³¤í¤ÇÅêÆþ¤¹¤ë¹½ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£³¤³°ÁÈ¤Ï»þº¹ÂÐºö¤Þ¤Ç¤ò¿¥¤ê¹þ¤ß¡ÖÁá¤á¤Î¹çÎ®¡×¤òÁÛÄê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÅö½éÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¥È¥ß¡¼¡¦¥¨¥É¥Þ¥óÆâÌî¼ê¡Ê£³£°¡á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤¬ºòµ¨½ªÎ»¤ÎÃÊ³¬¤Ç£×£Â£Ã´Ú¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤ÎÂç²ñ»²²Ã¼Âà¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²¿¤«¤ÈàÂ¤«¤»á¤Ë¤µ¤¤¤Ê¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿´¶¤â¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤É¤¦¤Ë¤«ºÙÉô¤Þ¤Ç¶ËÎÏµÍ¤á¤Æ¤¤¿°õ¾Ý¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ²ñ¸«¤Ç°ìÈÖ¤Î¡Ö¾×·â°Æ·ï¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢´Ú¹ñµå³¦¤Î¾Íè¤òÇØÉé¤¦±¦ÏÓ¡¦Ê¸ÅïÃì¡Ê¥à¥ó¡¦¥É¥ó¥¸¥å¡¦£²£²¡á¥Ï¥ó¥Õ¥¡¡¦¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¡Ë¤ÎÍîÁª¤À¡£º£Âç²ñ»²²Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö±¦¸ª¤ÎÄË¤ß¤¬¤Ö¤êÊÖ¤·¡¢µÙÍÜ¤¬É¬Í×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£Áí¤¸¤Æ¸À¤¨¤Ð¼¡¤Î£×£Â£Ã¤ËÎ×¤à´Ú¹ñÂåÉ½¤ÏàÌ¾Á°¤ÎÇÉ¼ê¤µá¤è¤ê¤â¡¢½éÀï¤«¤é¾¡¤Á¶Ú¤òºî¤ë¤¿¤á¤ÎÇÛÃÖ¤È±¿ÍÑ¤Ë½Å¿´¤òÃÖ¤¤¤¿³Ê¹¥¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Ï¤³¤Î£³£°¿Í¤Ç¡¢£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤ò¹½ÁÛÄÌ¤ê¤ËÆÍÇË¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É£ÃÁÈ¤Ç£³·î£¸Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤¹¤ëàºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëá¤À¤±¤Ë¡¢º£Âç²ñ¤ËÎ×¤à´Ú¹ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¹½À®¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£