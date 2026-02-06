双子の母・ヘラヘラ三銃士ありしゃん「旦那が家出をしました」“深夜4時”喧嘩エピソード明かす
【モデルプレス＝2026/02/06】3人組女性YouTuberグループ・ヘラヘラ三銃士が2月5日、YouTubeチャンネルを更新。ありしゃんが、夫との喧嘩の末に夫が一時家出をしたというエピソードを明かした。
【写真】ヘラヘラありしゃん、旦那との密着2ショット
動画冒頭、ありしゃんは「大事件が起きて。旦那が家出をしました。自ら大事件を巻き起こした」と報告。さおりんとまりなが驚く中、家出の期間について「数時間単位なので、大荷物を持って1週間とかではないんですけど。昨日帰ってきた」と説明。喧嘩の根本的な原因について、「何かが原因とかじゃなくて、やっぱり睡眠不足って喧嘩を引き起こすんですよ。疲労の蓄積がマックスまできてた」と、夫婦共に余裕がなくなっていた状況を語った。
子供を寝かしつける前の時間帯に夫婦で寝落ちしてしまったというありしゃんは「どっちも寝落ちすることあんまり無いから、パッと起きて咄嗟に出た言葉が『なんで寝てんの？』みたいな。なんで寝てんのって自分もなんだけど」と、夫に怒りが湧き、強い言葉を放ったと説明。「思考回路がこんがらがっちゃってる」「正確な判断ができない」という状態で言い合いがエスカレートし、夫から「そんなに子供のこと見てほしいんだったら、俺1週間くらい見るからもう出ていったら？」と言われ、それに対しありしゃんは「お前が出ていけよ！なんでウチがこの夜中に荷物まとめなきゃいけないんだよ」と一喝。「本当は協力してやるのがいいんだけど、余裕がないからそういう時って一人でいたいの。それでこういう強い言い方になってしまった」と当時の心境を明かした。
怒りが募った状況でも、子供の前で喧嘩してはいけないと思い、小さい声で「お前出てけー」と言っていたというありしゃん。すると「旦那は、絶対中身が入ってなんだろうなっていうでっかいボストンバックもって『出ていきます』ってアピールして、深夜4時くらいに出ていきました」と説明。しかし、翌日の夕方前には夫から「打ち合わせ終わったら帰る」と連絡があり、そのまま夫が帰宅。ありしゃんは「お互いが悪いって分かってるから、もう無かったことみたいな感じで普通にいつも通りの生活をまた送りました」と、頭を冷やす時間を持ったことで和解したことを報告した。
ありしゃんは、2024年12月22日、年下の一般男性との結婚、妊活を経て二卵性の双子を妊娠したことを発表。2025年6月4日には帝王切開で双子を出産したことを明かした。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ヘラヘラありしゃん、旦那との密着2ショット
◆ありしゃん、喧嘩の末「旦那が家出をしました」
動画冒頭、ありしゃんは「大事件が起きて。旦那が家出をしました。自ら大事件を巻き起こした」と報告。さおりんとまりなが驚く中、家出の期間について「数時間単位なので、大荷物を持って1週間とかではないんですけど。昨日帰ってきた」と説明。喧嘩の根本的な原因について、「何かが原因とかじゃなくて、やっぱり睡眠不足って喧嘩を引き起こすんですよ。疲労の蓄積がマックスまできてた」と、夫婦共に余裕がなくなっていた状況を語った。
◆ありしゃん、翌日には夫と和解「お互いが悪いって分かってるから」
怒りが募った状況でも、子供の前で喧嘩してはいけないと思い、小さい声で「お前出てけー」と言っていたというありしゃん。すると「旦那は、絶対中身が入ってなんだろうなっていうでっかいボストンバックもって『出ていきます』ってアピールして、深夜4時くらいに出ていきました」と説明。しかし、翌日の夕方前には夫から「打ち合わせ終わったら帰る」と連絡があり、そのまま夫が帰宅。ありしゃんは「お互いが悪いって分かってるから、もう無かったことみたいな感じで普通にいつも通りの生活をまた送りました」と、頭を冷やす時間を持ったことで和解したことを報告した。
ありしゃんは、2024年12月22日、年下の一般男性との結婚、妊活を経て二卵性の双子を妊娠したことを発表。2025年6月4日には帝王切開で双子を出産したことを明かした。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】