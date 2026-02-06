第1子妊娠発表の筧美和子、ふっくらお腹披露「幸せが伝わる」「ママの表情」と反響
【モデルプレス＝2026/02/06】女優の筧美和子が2月6日、自身のInstagramを更新。ふっくらとしたお腹を披露した最新ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】妊娠発表の31歳女優「ママの表情」ふっくらお腹の最新ショット
2月1日に第1子を妊娠したことを発表していた筧は、今回の投稿で「See you soon」と期待を込めた言葉とともに、鏡越しに撮影されたセルフショットを公開。体にフィットした黒のロングドレスを身に纏い、お腹の膨らみがはっきりと分かる姿を披露している。
この投稿に、ファンからは「お腹ふっくらしてる」「ママの表情」「幸せが伝わる」「体調に気をつけて過ごしてください」「元気な赤ちゃんに会えるのが楽しみ」「マタニティライフを楽しんでください」といった声が寄せられている。
筧は、2025年3月に結婚を発表した。（modelpress編集部）
◆筧美和子、ふっくらとしたお腹の近影を公開
