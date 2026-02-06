【10日間限定】ソフトクリーム3種が50円引き!アプリ会員はさらに50円引きで合計100円引きに【ミニストップ】
ミニストップは、2026年2月7日〜16日までの10日間、「対象のソフトクリーム本体価格から50円引セール」を実施する。
さらに、ミニストップアプリでは、対象のソフトクリームが本体価格から100円引きとなるクーポンを配信する。
【商品画像はこちら】値引き対象のソフトクリームは北海道ミルクソフト、香るカカオチョコソフト、ミックスの3種〈対象のソフトクリーム本体価格から50円引セール 概要〉
【実施期間】
2026年2月7日〜2月16日
【対象商品(各税込)】
・北海道ミルクソフト(313.20円)
・香るカカオチョコソフト(410.40円)
・香るカカオチョコミックスソフト(410.40円)
※コーンまたはカップから選べる。得盛ソフト、プレミアムソフトは対象外。
【対象地区】
全国(2025年12月末時点:1,760店)
【クーポン配信期間】
2026年2月7日〜2月16日
【100円引き対象商品(各税込)】
