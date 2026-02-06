「機動戦艦ナデシコ -The prince of darkness-」より“電子の妖精”こと「ホシノ・ルリ」が1/7スケールフィギュアで登場令和の技術で繊細に表現
【ホシノ・ルリ】 受注期間：2月6日～4月22日 10月 発売予定 価格：19,800円
(C)Production I.G／1998 NADESICO製作委員会
グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「ホシノ・ルリ」を10月に発売する。受注期間は4月22日まで。価格は19,800円。
本製品は、劇場版「機動戦艦ナデシコ -The prince of darkness-」より、“電子の妖精”こと「ホシノ・ルリ」を、1/7スケールでフィギュア化したもの。
令和の技術で繊細に表現されており、特徴的な青色のツインテールや、艦長服も緻密に造形されている。
またグッドスマイルカンパニー公式ショップで購入すると、特典として「オリジナル小冊子」が付属する。
「ホシノ・ルリ」仕様：塗装済み完成品 スケール：1/7スケール サイズ：全高 約220mm
※画像はイメージです。
※写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。