「好感度が爆上がり」二階堂ふみ、江頭2:50の自宅を突撃訪問＆一緒に鍋つつく 飾らない振る舞いに反響「ファンになりました」「肝が据わってるわ」
俳優の二階堂ふみ（31）が6日までに、お笑い芸人・江頭2:50（60）のYouTubeチャンネル『エガちゃんねる』に出演。江頭の自宅を訪れ、共に鍋を囲む様子が公開された。
【動画】「好感度が爆上がり」江頭2:50の自宅を突撃訪問し一緒に鍋をつつく二階堂ふみ
動画は「二階堂ふみが江頭の家に来て、とんでもないことを言い出した」と題され、約1年前に撮影されたもの。二階堂の突然の訪問に江頭は「ここあなたみたいな女優が来るところじゃない」「なんで!?」と驚きを隠せず、二階堂も思わず笑顔で応じていた。
江頭が普段使っているという布団の上に座り、スタッフや江頭にチョコレートを手渡すなど、さりげない気遣いを見せた二階堂。2人は10年前にバラエティ番組で一度共演しており、再会に江頭は「大人のお店の女の子の役をやるから俺にどうしたらいいか聞きに来たんじゃない？」と冗談交じりに推測。これには二階堂も苦笑いだった。
そんな中、二階堂は今回の訪問理由について、江頭の還暦を記念した写真集でカメラマンを務めたいと直談判するためだったと説明。江頭も思わず言葉を失うほどのサプライズ提案となった。
動画後半では、江頭の大好物だというスーパーのぶりしゃぶを2人で味わいながら、写真集の構想について語り合う場面も。「おいしい」と笑顔を見せる二階堂と、うれしそうな江頭のほほ笑ましい姿が映し出されている。
二階堂の飾らない振る舞いに、視聴者からは「飾らない女優、なんか好感しかない」「二階堂ふみの好感度が爆上がりなんよ」「めちゃくちゃ二階堂さんのファンになりました」「さすがカズレーザーの嫁、とんでもないな…」「一緒に鍋食べてるのなんかすごく良い」「元々男前と思っていたけどスゲーな。肝が据わってるわ」など、さまざまな反響が寄せられている。
なお動画では、撮影に挑む様子も公開。写真集は2月27日に発売される。
