◇明治安田J1百年構想リーグ第1節 横浜M―町田（2026年2月6日 日産スタジアム）

Jリーグのシーズン秋春制移行に伴い、約4カ月間で実施される特別大会「明治安田百年構想リーグ」が6日、開幕する。横浜F・マリノスはオープニングゲームとして、ホームでFC町田ゼルビアを迎え撃つ。試合に先立ち、先発メンバーが発表された。

大島秀夫監督は前線でFW谷村、FWクルークス、FW宮市を先発起用。右アキレス腱断裂kら復帰したMF遠野が昨年6月25日のFC東京戦以来、約7カ月ぶりに公式戦メンバー入りとなった。

特別大会のリーグ戦は90分で勝敗がつかない場合、PK戦に突入する。先発GKは朴一圭。中盤はMF渡辺皓、遠野、山根が先発し、MF喜田はベンチスタートとなった。

▽横浜M先発メンバー

【GK】朴一圭

【DF】加藤蓮、井上太聖、ジェイソン・キニョーネス、角田涼太朗、

【MF】渡辺皓太、遠野大弥、山根陸、

【FW】谷村海那、ジョルディ・クルークス、宮市亮

▽横浜Mベンチ入りメンバー

【GK】木村 凌也

【DF】 関富 貫太、トーマス・デン

【MF】喜田拓也、天野純

【FW】オナイウ情滋、テヴィス、近藤友喜、ディーン・デイビッド