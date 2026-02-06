山下智久、バレンタインに想いをシェア モエ・エ・シャンドン“SHARE THE LOVE”特別ビジュアル公開
俳優の山下智久が、シャンパンメゾン「モエ・エ・シャンドン」の限定コレクション“SHARE THE LOVE（シェア ザ ラブ）”のバレンタイン特別ビジュアルに登場した。山下は同ブランドの「フレンズ オブ ザ ハウス」を務めており、想いを贈り、分かち合うバレンタインシーズンにふさわしいエレガントな姿を披露している。
【別カット】カッコイイ…！バラの花束を抱える山下智久
“SHARE THE LOVE” コレクションは、人と人とのつながりや愛、セレブレーションというメゾンの理念をコンセプトにデザインされた限定シリーズ。2025年10月31日より全国で販売されている。
今回公開されたビジュアルは、ピンク色に染まったロゼシャンパン「モエ・エ・シャンドン ロゼ アンペリアル シェア ザ ラブ」を手に、穏やかな表情を見せる山下の姿が印象的。大切な人と過ごすひとときや、想いを届ける瞬間を象徴するようなカットとなっており、洗練された大人のバレンタインを演出している。
同コレクションは、「贈る」だけでなく「分かち合う」ことをテーマに、ギフト選びの時間から乾杯の瞬間、交わされる言葉や笑顔までを特別な思い出として彩る提案。華やかな果実味とエレガントな余韻が特徴のロゼシャンパンは、バレンタインのムードをより一層引き立てる存在となっている。
