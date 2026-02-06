近畿地方 今後の天気は？

気象庁は、きょう（6日）午後3時50分、大雪に関する近畿地方気象情報を発表しました。

【画像をみる】雪はいつ、どこで降る？近畿地方の雪雨シミュレーション・16日間天気予報

近畿地方では、８日は上空約５０００メートルに氷点下３６度以下の強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まる見込みです。

シミュレーション（GSM）では、6日、7日、8日、９日、11日に近畿地方に雪雲や雨雲がかかっています。

※GSMは比較的大まかに雨・雪雲を予想する傾向があるため、局地的には雨・雪が降らないこともあります。予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください。

▶６日（金）～１１日（祝）近畿地方の雪雨シミュレーション・16日間天気予報

６日（金）

▶６日（金）～１０日（火）の近畿地方の雪雨シミュレーション・16日天気予報

７日（土）

［雪の予想］

気象庁によりますと、

７日１８時から８日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

近畿北部山地 ７０センチ

近畿北部平地 ５０センチ

近畿中部山地 ７０センチ

近畿中部平地 ２０センチ

近畿南部山地 ２０センチ

でしょう。

８日（日）

気象庁によりますと、

８日１８時から９日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

近畿北部山地 ２０センチ

近畿北部平地 １０センチ

近畿中部山地 ２０センチ

近畿中部平地 １０センチ

近畿南部山地 ７センチ

近畿南部平地 １センチ

でしょう。

９日（月）

１０日（火）

１１日（祝）

16日間天気予報

▶６日（金）～１１日（祝）の雪雨シミュレーション