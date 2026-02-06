【夫婦、小さなすれ違い…】トイレ前、廊下のスリッパ？イヤァァ【第60話まんが】#ママスタショート
夫婦とは言えしょせん他人同士。どれだけ相性がよくても起こってしまうちょっとしたすれ違い。大きなことから小さなことまで、アナタは許せる？ 許せない？ ママたちが経験した「夫婦、小さなすれ違い…」に関するエピソードを紹介します。
今回は、トイレでの一幕です。
ふと気づくと、夫がトイレに入っている。入っている……はず？ 首を傾げる妻。それもそのはず、トイレを使用しているようなのに、トイレの前にスリッパがないのです。もしかして電気がつけっぱなしなだけで、誰もトイレに入っていないとか？ 意を決し、おそるおそるトイレの扉の向こうにいるであろう夫に声をかけた妻。
妻「ねえ、もしかして……廊下用のスリッパのままトイレに入っている？」
トイレの夫「そうだけど？」
まるで当たり前のように即答した夫。これには妻も叫んでしまったのだそう。ちょっと……イヤかも？ お気持ち、お察しいたします。すれ違う理由の多くは価値観の違いでしょうけれど、許せるか許せないかは、あなた次第！
夫婦間の小さなすれ違い。みなさんはどのようなことがありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
