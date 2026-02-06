¡Ö¤¨!?¡×¡ÖÁ´Á³°ã¤¦¡×»öÌ³½ê¤È·ÀÌóËþÎ»¡Äà·ãÊÑáÊ¿À®¤Î²ÎÉ±BoA¡¢39ºÐ¤ÎºÇ¿·»Ñ¤¬ÏÃÂê¡ÖÈ±ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¤«!??¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê´é¤À¤Ã¤¿¤Ã¤±?¡×
¸ª¤¯¤é¤¤¤ÎÄ¹¤µ¤Î¶âÈ±»Ñ¤Ç¡Ä
¡¡ºòÇ¯12·î¤Ë25Ç¯´ÖºßÀÒ¤·¤¿»öÌ³½ê¤È¤ÎÀìÂ°·ÀÌó¤¬ËþÎ»¡Ä¡£´Ú¹ñ½Ð¿È¤Î²Î¼ê¡¦BoA(39)¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖI¡Çm doing good¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¶á¶·¤òÅê¹Æ¡£¶âÈ±¤Ë¹õ¤Î¥Ó¡¼¥Ë¡¼¡¢¹õ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³¡¼¥Ç¤ÇÄí±à¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢¿©»ö¤ò³Ú¤·¤à¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿»Ñ¤Ë¡Ö¤¨¡ª¡©È±ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡ª¡©¡©¡×¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¤«¤Ê¤ê¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¡×¡ÖÁ´Á³°ã¤¦¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê´é¤À¤Ã¤¿¤Ã¤±¡©¡×¡Ö¤Þ¤À30Âå¤Ê¤ó¤«¡×¡ÖÆüËÜ¤«¤Ê¡©´é¸«¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡Ö¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£¡¡BoA¤ÏºòÇ¯¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ÇÉ¨¤Î¹ü²õ»à¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢9·î¤«¤é³«ºÅ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¡ÖBoA LIVE TOUR 2025(²¾)¡×¤Î¸ø±é¤òÃæ»ß¤·¤¿¡£