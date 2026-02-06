◆ソフトバンク春季キャンプ（6日、宮崎）

ソフトバンクのドラフト5位ルーキー、郄橋隆慶内野手（24）＝JR東日本＝が6日、1軍に緊急合流した。笹川吉康が体調不良で欠席したため、急きょA組（1軍）に参加。「B組（2軍）でやるよりさらに自分の課題が明確になると感じた。そこはありがたいですし、何とか長くA組にいて、吸収できるものはしていきたい」と力を込めた。

5日の夕方、連絡が入った。「（アピールして）A組に行く準備はしていたけど、こんなに早くとは思っていなかった。本当にびっくりしたというのが正直なところ」と振り返った。

第2クールに初日で初のシートノックも練習メニューに組まれていた。栗原陵矢とともに三塁に入り、1軍レベルを味わった。「緊張はしましたけど、都市対抗の予選とかの雰囲気に比べたら。その経験は生きたのかな。やっぱり1軍で活躍している選手のレベルだなと感じた」と話した。

自慢の打撃でもアピールを狙った。「打つのは自信があると言っても自分より飛ばす人もいる。目的は全部を捉えてヒット性を打つのが目的。そういう意味ではまだまだミスショットも多かった。突き詰めていかなければいけない」と自信の課題を語った。

特打、特守と目いっぱい1軍の雰囲気を味わった。ロングティーの際、小久保裕紀監督から視線を浴びていた。「監督の目の前でできるというのがA組の良さだと思う。そこは見ていただけることを存分に生かしていきたい。監督との距離感もB組よりA組の方が近いと思う。そういう環境を生かして、長くA組にいられるように」。ルーキーは貪欲に小久保監督の目を釘付けにするつもりだ。（小畑大悟）