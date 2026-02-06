WBCÂåÉ½¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ËÒ¸¶ÂçÀ®¡¢¥¥ã¥ó¥×¹çÎ®Â¨ÆÃ¼é¡¡¡ÖÅÓÃæ½Ð¾ì¤È¤¤¤¦·Á¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¡×»ø¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥Ö¤Ø
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡Ê6Æü¡¢µÜºê¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎËÒ¸¶ÂçÀ®ÆâÌî¼ê¡Ê33¡Ë¤¬6Æü¡¢µÜºê½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¡£Ä´À°¤ò°ìÇ¤¤µ¤ì¤¿SÁÈ¤Ç¡¢3·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡ËÆüËÜÂåÉ½¡£ËÜ¿¦¤ÎÆóÎÝ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼À¤Ë¤âËá¤¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÃ¼é¤Î¥Î¥Ã¥¯¤Ïºòµ¨°ìÅÙ¤â½¢¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤»°ÎÝ¡¢Í··â¤Ç¤â¼õ¤±¤¿¡£¡Ö¡Ê¸µ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÆüËÜÂåÉ½¡¦¾¾ÅÄÌî¼êÁí¹ç¥³¡¼¥Á¤«¤é¡Ë¤É¤³¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¤¯¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇÎý½¬¤¹¤ì¤Ð´¶³Ð¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡»ø¤Ç¤Ï³°Ìî¤ò´Þ¤á¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥Ö¤ò¼«Ç§¡£¡Ö¶²¤é¤¯ÅÓÃæ½Ð¾ì¤È¤¤¤¦·Á¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤³¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡£2023Ç¯¤ÎÁ°²óÂç²ñ¤ÏÂåÂØ½Ð¾ì¤«¤éÍ¥¾¡¤Î½Ö´Ö¤òÃæ·ø¤Ç·Þ¤¨¤¿¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤óÎ©¤Á¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤¦¤±¤É¡ÊÂÇµå¤¬¡ËÈô¤ó¤Ç¤³¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¥é¥ó¥ÁÆÃÂÇ¤Ç¤Ïºòµ¨¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤òÁè¤Ã¤¿ÌøÄ®¤È¶¥±é¡£¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¤Î½àÈ÷¤âÂÕ¤é¤Ê¤¤¡£¡ÖÂ¾¤Î¿Í¤È¶¥¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ®ÀÓ¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¶õ¤¤¤¿»þ´Ö¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤êÎý½¬¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤âÂåÉ½¤Ë¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥Ô¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡£¡Ê¾®ÈªÂç¸ç¡Ë