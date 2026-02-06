¸µÆüà¿Íµ¤²Î¼ê¤ÈÅÅ·âº§áÈ¯É½¤«¤é3Ç¯¡ÄÅÚ²°ÂÀË±¤Îº¸¼êÌô»Øà»ØÎØ¤¤é¤êá²ÈÂ²¤È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ª½Ë¤¤¥·¥ç¥Ã¥ÈÂçÈ¿¶Á¡ª¡Ö¤ä¤Ï¤ê²È¤Ç¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥à¡¼¥É¤Ç¤¹¤Í¡×
31ºÐµÇ°Æü¡¢¥Ð¥ë¡¼¥ó¤Çà13á¤Î¿ô»úŽ¥Ž¥Ž¥
¡¡½÷Í¥¤ÎÅÚ²°ÂÀË±¤¬31ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢²ÈÂ²¤È²á¤´¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ÅÚ²°¤Ï¡¢¹õ¤Î¥¿¡¼¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤Ë¥¸¡¼¥ó¥º»Ñ¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤Æ31²óÌÜ¤ÎÀáÊ¬¤ÏÄï¤¬»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸¤¡¢¥¨¥Ú¥ë¤â°ì½ï¤Ë¥ï¥¤¥ï¥¤¤ÈÆ¦¤Þ¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿ ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ä¤Å¤ê¡¢ÃÂÀ¸Æü¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡¡3¤È1¤Î¥Ð¥ë¡¼¥ó¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿º¸¼êÌô»Ø¤Ë¤Ï»ØÎØ¤¬µ±¤¤¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤³¤Î¿ô»ú¤Î¥Ð¥ë¡¼¥ó¤Ï¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤¿¤Á¤ä¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ä¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤ªÃÂÀ¸½Ë¤¤¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤â¤Î¡×¡Ö¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¯¤Æ»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¡¢²ÈÂ²¤È¤Î¤ª½Ë¤¤¤Ç¤â»È¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Î¤ª½Ë¤¤¤Ë´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤ê²ÈÂ²¤È²á¤´¤·¤¿ºÝ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö13ºÐ¤«¤é31ºÐ¤Þ¤Ç¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥Ö¥í¥°¤ä¥¤¥ó¥¹¥¿¤òÄÌ¤·¤Æ¤ªÃÂÀ¸Æü¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤¡¤È»×¤¦¤È´¶³´¿¼¤¤Ž¥Ž¥Ž¥¡×¤È¡¢SNS¤Ç13ºÐ¤«¤éÃÂÀ¸Æü¤òÅÁ¤¨¤Æ¤³¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´î¤Ó¡¢¼Ì¿¿¤Ç¥Ð¥ë¡¼¥ó¤ò13¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ÕÌ£¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÃÂÀ¸Æü¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡Ö¤´²ÈÂ²¤¤¤Ä¤âÃçÎÉ¤·¤ÇÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ä¤Ï¤ê¤ª²È¤Ç¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥à¡¼¥É¤Ç¤¹¤Í¡ªTEAM TAO ÁÇÅ¨¡¼¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î1Ç¯¤â¡¢¹¬¤»¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡ÖÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤ëÂÀË±¤µ¤ó¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Þ¤¹¤Í¡£½Ð²ñ¤¤¤ÏJK¤È·»¤³¤Þ¤Î±Ç²è¤Ç¤·¤¿¡¢¡¢±éµ»¾å¼ê¤¤¤·¡¢Â¸ºß´¶¤¢¤ë¤Ê¤¡¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤¿¤ª¤Á¤ã¤ó¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹ ¤º¤Ã¤È¿ä¤·¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£¡¡ÅÚ²°¤Ï¡¢2023Ç¯1·î1Æü¤ËGENERATIONS from EXILE TRIBE¤ÎÊÒ´óÎÃÂÀ¤È¤Î·ëº§¡õÂè1»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±Ç¯8·î¤Ë¤ÏÂè1»ÒÃÂÀ¸¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£