名古屋市内に住む中学生2人が、電動自転車のバッテリーを盗もうとする不審な男を目撃し追跡。犯人逮捕に大きく貢献したとして、愛知県警から感謝状が贈られました。

5日、名古屋の昭和警察署から感謝状を受け取ったのは、区内に住む男子中学生2人です。

2人は1月20日、昭和区内の大型ショッピングセンターの駐輪場に止まっていた電動自転車からバッテリーを盗もうとしている不審な男を目撃しました。

中学生2人｢ガシャーンと自転車を蹴る音がした｣

（中学生たち）

「近くの公園でサッカーをしていたら、ガシャーンと自転車を蹴る音がした。おかしいと思ったから交番へ行った」



2人が交番から現場近くの公園に戻ると、先ほど目撃した不審な男が再び現れます。



そこで2人は再度警察に通報した後、不審な男を見失わないよう距離を取って追跡。その後、駆け付けた警察官が、窃盗の疑いで逮捕しました。

（中学生たち）

「追いかけているときはドキドキした。逮捕の報告を聞いてうれしかったし、ほっとした」



名古屋市内では、ことしに入ってからの約20日間で、電動自転車のバッテリーが盗まれる被害があわせて16件確認されていて、警察が関連を調べています。