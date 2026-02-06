【プロ野球独立リーグ】兵庫ブレイバーズが新入団選手を発表！ 阪神タイガース・山崎照英選手に続き夢をつかめるか...ＮＰＢを目指す若者１６人が集結！
２月２日、プロ野球独立リーグ・兵庫ブレイバーズが２０２６年度の新入団選手を発表。ＮＰＢ（日本プロ野球機構）を目指す強い志を持った１６人の若者たちが、新天地にかける熱い想いを語りました。
山崎照英選手に続け！ＮＰＢを目指し１６人が新天地へ
兵庫ブレイザーズは５チームが参加する関西独立リーグに所属し、三田市を本拠地とするプロ野球球団。
昨シーズンは九州文化学園高校を卒業後、５年間このチームで活動して研鑽を重ねた山崎照英選手が２０２５年ドラフト会議で阪神タイガースから育成２位で指名を受け、見事にＮＰＢ入りの夢を果たしました。
山崎選手に続けと、今シーズンも日本各地から様々な経歴を持つ選手たちが集結。プロの頂点、ＮＰＢを目指して限界を超える強い覚悟とともに新天地に降り立ちました。
今回入団を決めたのは１８歳から２５歳までの投手８人、野手８人の１６人の選手たち。 真新しいユニフォームに身を包んだ選手たちは、「球速１５０Ｋｍ以上の投球」や「ホームラン７本以上、出塁率５割越え」などそれぞれの目標を口にするとともに、新たな舞台での活躍を誓いました。
新入団選手、１６人は以下のとおり。この中から、何人の選手が限界を超える挑戦を重ねて夢をつかむのか。３月４日、兵庫県の黒田庄ふれあいスタジアムで開催されるオープン戦から始まる彼らの奮闘ぶりに注目です。
兵庫ブレイバーズ ２０２６年度新入団選手
5 Casey Kleinman（捕手）Westlake High School〜Virginia Common Wealth Univ
6 林雄介（内野手）北海学園大学
7 原田悠聖（内野手）エドモンズカレッジ
10 古川豪（投手）東京好球倶楽部
11 樽本陸斗（投手）明徳義塾高等学校
14 廣津留海誠（投手）瀬戸高等学校
16 中村魁（投手）関西学院大学
23 木村煌音（投手）大阪偕星学園高等学校
25 田邊龍太郎（内野手）千葉スカイセイラーズ
29 北井陽翔（投手）大谷高校
35 小林優太（外野手）旭川ビースターズ
37 大形倫三（投手）North-country-thenderbirds
51 雲下心翔（内野手）英真高等学校
61 藤田智也（捕手）環太平洋大学
75 国仲隼綺（内野手）クリード沖縄
98 金井瞬（投手）国学院大学
兵庫ブレイバーズ オープン戦（３月開催分）
３月４日（水） 兵庫ブレイバーズ 対 姫路イーグレッターズ １２時試合開始
３月１１日（水） 兵庫ブレイバーズ 対 堺シュライクス １２時試合開始
３月１８日（水） 兵庫ブレイバーズ 対 大阪ゼロロクブルズ １２時試合開始
３月２５日（水） 兵庫ブレイバーズ 対 和歌山ウェイブス １２時試合開始
※場所はすべて黒田庄ふれあいスタジアム