市川團十郎、親子3人でディズニー満喫 長女・麗禾＆長男・勸玄との記念ショット公開「なんかパパかわいい 笑」「3人似てる」 初体験のアトラクションも明かす
歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（48）が3日、自身のブログを更新。長女・堀越麗禾（市川ぼたん／14）、長男・堀越勸玄（市川新之助／12）と共に東京ディズニーランド（TDL）に出かけたことを伝え、親子3ショットなどパークを満喫する様子を連投で紹介した。
【写真】「なんかパパかわいい 笑」「3人似てる」ディズニーランドを楽しんだ團十郎親子の3ショット
親子はこの日、千葉・成田山新勝寺で行われた『令和8年 節分会（せつぶんえ）』に参加。その後、夜のTDLを満喫したようで、「ベイマックスのハッピーライド」や「イッツ・ア・スモールワールド」などのアトラクションを楽しんだことを紹介した。
なお、「プーさんのハニーハント」と「美女と野獣“魔法のものがたり”」は初体験だったことを明かしている。
それぞれの投稿では、各アトラクションでの様子や仲良く手をつなぐ姿など、楽しげな写真の数々も披露。「記念写真」と題した投稿には、親子がギュッと寄り添いあった、ほほ笑ましい3ショットを添えた。
これらに対し、ファンからは「素敵っ」「ほんとに美男美女、仲良し家族ですね」「最高のお仕事をしたサイコーの3人へのご褒美ですね！3人似てる」「なんかパパかわいい 笑」「ホッコリする」「思い出のアルバムが作れるくらいのとても素晴らしい1日になりましたね」「素敵なお写真見せてくださってありがとうございます」などと、さまざまな反響が寄せられている。
