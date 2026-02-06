福山雅治「57歳になりました」 ファンがバースデーソング大合唱で誕生日祝福 監督映画の公開初日
シンガー・ソングライターの福山雅治（57）が6日、大阪市内で開かれた映画『FUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM@NAGASAKI 月光 ずっとこの光につながっていたんだ』の初日舞台あいさつに登壇。福山の誕生日をファンが祝福した。
【写真】ファンに囲まれて…くしゃっと笑顔が素敵な福山雅治
2024年10月13日に長崎スタジアムシティのこけら落としとしてジャパネットグループが開催した福山雅治のフリーライブ『Great Freedom』のライブフィルム。福山はライブの総合演出、映像、音の全てを監修し、映画では監督を務めた。
舞台あいさつの模様は、大阪の会場だけでなく全国150ヶ所でライブビューイングも行われた。福山の登場を歓声が出迎えた。映画の公開初日となるこの日は福山の57歳の誕生日。会場からは「誕生日おめでとう！」という祝福の声が響いた。
福山も「57歳になりました」と笑顔で報告。また明日から大阪城ホールでも2日間にわたるライブを控えており、映画のタイトルにちなみ「これは、このずっとこの大阪につながっていたんだ。そうとしか考えられない。そう感じるきょう1日でございます」と話し、大阪のファンを感激させた。
また福山の要望でファンがバースデーソングを歌うことに。福山はギターを取り出し、ファンが大合唱。誕生日の喜びを多くのファンと共有していた。
