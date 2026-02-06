藤原さくら、義兄の“アワード”ノミネート大興奮で報告「やばいよ！！！！！！日本の本のグラミー」
シンガー・ソングライターの藤原さくら（30）が6日、自身のXを更新。義理の兄がアワードにノミネートされたことを報告した。
【画像】藤原さくらの義理兄・森バジル氏
投稿で、「2026年 本屋大賞」のノミネート作が決まった画像を添えて、「義兄ちゃん！！！！！森バジル！！！！本屋大賞！！！！ノミネートです！！！！！！！」と報告した。
興奮は収まらず「やばいよ！！！！！！日本の本のグラミー！！！」とつづり、「全員読んでね！！！！！」と呼びかけた。
NPO本屋大賞はきょう6日、｢2026年本屋大賞｣のノミネート10作品を発表。今年は、490書店698人の書店員からの投票があり、今後二次投票を経て、大賞作品が決定すると伝えた。
■2026年「本屋大賞」ノミネート10作
（作品名五十音順）
「暁星」湊かなえ/双葉社
「ありか」瀬尾まいこ/水鈴社
「イン・ザ・メガチャーチ」朝井リョウ/日経BP 日本経済新聞出版
「失われた貌」櫻田智也/新潮社
「エピクロスの処方箋」夏川草介/水鈴社
「殺し屋の営業術」野宮有/講談社
「さよならジャバウォック」伊坂幸太郎/双葉社
「熟柿」佐藤正午/KADOKAWA
「探偵小石は恋しない」森バジル/小学館
「PRIZE―プライズ―」村山由佳/文藝春秋
