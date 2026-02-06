【あすから】チョン・リョウォン＆ユン・ヒョンミン、衝突し合う中で次第に惹かれ… 韓国ドラマ『魔女の法廷』放送開始
俳優のチョン・リョウォン、ユン・ヒョンミンが主演する韓国ドラマ『魔女の法廷』（全16話）が、あす7日より「KBS World」で放送される（毎週土・日 深0：10〜）。
【場面ショット】“恋の事件簿”に胸キュン＆スリルが止まらない
同作は野心家の女性検事＆元精神科医のイケメン新人検事がコンビを組み犯罪事件解決に挑む法廷サスペンス＆ラブコメディー。
韓国で最高視聴率14.3％を獲得し、同時間帯視聴率1位となった人気の話題作で、まったく正反対な性格の検事コンビが児童や女性たちが巻き込まれた犯罪事件に立ち向かっていく。
出世を目指すワガママで自己中心的?!な女性検事イドゥム（チョン・リョウォン）＆被害者の気持ちに寄り添うピュアなイケメン検事ジヌク（ユン・ヒョンミン）が衝突し合う中で次第に惹かれ合う恋愛模様も見どころとなっている。
■あらすじ
検事歴7年目のエース検事イドゥム（チョン・リョウォン）は、部長のセクハラを目撃してしまう。イドゥムは部長から取引を提案され、ある事件の解決をすることに。そしてその事件を担当している捜査検事ジヌク（ユン・ヒョンミン）に出会うのだが…。
■演出
キム・ヨンギュン
■脚本
チョン・ドユン
■出演
チョン・リョウォン、ユン・ヒョンミン、チョン・グァンリョル、キム・ヨジン ほか
【場面ショット】“恋の事件簿”に胸キュン＆スリルが止まらない
同作は野心家の女性検事＆元精神科医のイケメン新人検事がコンビを組み犯罪事件解決に挑む法廷サスペンス＆ラブコメディー。
韓国で最高視聴率14.3％を獲得し、同時間帯視聴率1位となった人気の話題作で、まったく正反対な性格の検事コンビが児童や女性たちが巻き込まれた犯罪事件に立ち向かっていく。
■あらすじ
検事歴7年目のエース検事イドゥム（チョン・リョウォン）は、部長のセクハラを目撃してしまう。イドゥムは部長から取引を提案され、ある事件の解決をすることに。そしてその事件を担当している捜査検事ジヌク（ユン・ヒョンミン）に出会うのだが…。
■演出
キム・ヨンギュン
■脚本
チョン・ドユン
■出演
チョン・リョウォン、ユン・ヒョンミン、チョン・グァンリョル、キム・ヨジン ほか