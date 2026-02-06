「最後に優勝して終わりたい」

2月15日に開催が迫る熊本城マラソン。中でも、熊日30キロロードレースは「マラソンへの登竜門」とされていて、今年も出場選手のうち20代前半が大半を占めます。

【写真を見る】熊本初の箱根『金栗杯』選手 東洋大学出身・大津顕杜が “最後の熊日30キロ”

その中で、マラソンでサブテン（2時間10分切り）記録を持つベテランが出場します。

熊本県上天草市出身の34歳、大津顕杜（おおつ・けんと）選手です。

所属チームは、全日本実業団駅伝の第1回大会にも出場した伝統ある「中央発條（本社：名古屋市）」です。

大学時代に熊本県出身者で初めて箱根駅伝の最優秀選手「金栗四三杯」に輝きました。

それから10数年、今シーズン限りでの現役引退を決めました。

大津顕杜選手「直近の自分自身の体調であったり、大会の結果が重なって、このタイミングかなと」

2009年 全国高校駅伝

大津選手は、千原台高校で本格的に競技を始め、キャプテンとしてチームを初めての全国高校駅伝へと導きました。



東洋大学に進んでからは、箱根駅伝で2度の優勝を経験。4年生の時には10区で区間賞を獲得し、総合優勝のフィニッシュテープを切り、最優秀選手に贈られる「金栗杯」を手にしたのです。

当時の大津顕杜選手「今回、このような結果を出せたのも、地元の方をはじめ、チームメート、サポートしてくださった人たちのおかげだと思っている」

大学卒業後「熊日30キロ」初出場

大学卒業後は、福岡の強豪・トヨタ自動車九州へ進み、2年目の2016年に、念願だった「熊日30キロロードレース」に初めて出場しました。

実況音声「さぁそして、大津と松本が桜岡を捉えました。地元、熊本千原台高校出身の大津顕杜、この終盤で2位に上がってきました」

この年は惜しくも準優勝でした。

大津選手「本気で優勝を狙っていて。練習もできていて自信もあって臨んだ大会だった。 “忘れ物を取りに行く” ではないが、あの時、取れなかった優勝をもう一度狙いに行きたい」

「絶対、楽な方に流されない」

2021年に びわ湖毎日マラソンで2時間8分15秒をマークし、サブテンランナーとなった大津選手は、3年前、移籍という形で関東へと拠点を移し、今は1人で練習しています。

大津選手「プロ契約です。1年更新みたいな感じで」

『チームから全てを任せてもらっている以上、絶対に楽な方へ流されるわけにはいかない』と語る大津選手。

大津選手「監督やスタッフが見ていない分、AIアプリを活用して、練習の反省とかに生かせたらいいなと思って」

日々、妥協することなく自らを追い込んできました。

そんな大津選手の励みとなっているのが、2歳になった娘の椛（いろは）ちゃんと、陸上競技経験者の妻・はるみさんです。

「よーい、ドン！」っていうの

大津選手「パパはいつも何してる？」

いろはちゃん「よーい、ドン！っていうの」

大津選手「子どもができたときに、『子どもがちゃんと認識してくれる頃までは走りたい』と言っていたので、ちゃんと認識してくれたみたいで、それはひとつ良かったなと思います」

―今まで見てきたレースの中で印象に残るものは？

妻・はるみさん「あまり…正直ないよね？私がけっこう厳し目に言うよね？」

大津選手「言います。家にも監督がいるのかというぐらい(笑)」

そうは言うものの、椛ちゃんが生まれて間もない頃でも、大会の応援を欠かさなかったというはるみさん。もちろん、今回も熊本の沿道で見届けます。

そして、応援は家族だけではありません。

顕杜の競技人生が誇らしい

千原台高校時代の恩師・内田健太郎さんも、遠く離れていても、大津選手を見守り続けてきました。

内田健太郎​さん「本当に、いつも“持っている男だな”と思っています。先生としても、顕杜の競技人生は誇らしく思っているところです」

大津さん「応援していただけるからこそ、最後、しっかり走っている姿で恩返しというか、そういう姿を見せなきゃなって、今、すごく気が引き締まった」

「勝負する姿」を家族・恩師の記憶に刻み込むために、そして、あの日、届かなかった優勝を掴み取るために、2月15日、大津選手はスタートラインに立ちます。

大津さん「今回こそは、しっかり優勝して、地元で素直に喜ぶ。そういうレースができたら最高かなと思う」