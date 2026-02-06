◇プロ野球・巨人2軍春季キャンプ 第2クール2日目(6日、宮崎市)

巨人の春季キャンプは第2クールの2日目に突入。又木鉄平投手は気迫十分に、ブルペンで120球ほどを投げ込みました。

現在の状態は「絶好調」と語った又木投手。「自主トレから意識高く持ってやれましたし、2軍スタートですけど負けずに、気持ちを切らさずにやれているので、いい調子かなと思います」と語ります。オフでは量も重視。「トレーニングも、食事も、球数投げるのも数多くやりましたし。マウンドにいる時間を多くしたので、キャンプでも継続して自主練の時間を有効に使ってやっていきたい」と語りました。

現在の手応えについては「ここから上げていくのが普通だと思う」としながらも、闘志がメラメラ。「自分の立場も考えて、焦るんですけどケガをしないように。けど置かれている立場も理解して、しっかりやりたい」と語り、「一発回答できるようにこのキャンプを過ごす。誰よりも意識高く持ってやらなきゃいけないのと、自覚と危機感を持ってやりたいなと思っています」と強い覚悟を口にしました。

気迫たっぷりなピッチングについては「ブルペンでできないことは、試合でできないと思うので。なるべく僕はブルペンの中で試合に近い状態に持って行くのが一番だと思うので、そこは意識しています」と明かしました。