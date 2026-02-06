鷲見玲奈、シースルー衣装姿に熱視線「寒さを吹き飛ばす可愛さ」「美しさが引き立ってる」
【モデルプレス＝2026/02/06】フリーアナウンサーの鷲見玲奈が2月6日、自身のInstagramを更新。シースルー衣装姿を公開し、注目を集めている。
【写真】35歳元テレ東アナ「寒さを吹き飛ばす可愛さ」シースルー衣装で素肌透ける
鷲見は「このあと、9：50〜東海テレビのスイッチ！に出演します」と東海テレビ系情報番組「スイッチ！」（月〜金曜、あさ9時50分〜）への出演を報告。「シースルーはさすがにまだ早かったかな？スタジオ寒くないといいな！！笑」とお茶目につづり、透け感のあるシースルートップスに上品なモノトーン柄ワンピースを合わせた、軽やかな春先取りのコーディネートを公開した。
この投稿には「季節を先取りしててお洒落」「美しさが引き立ってる」「めちゃくちゃ似合ってます」「寒さを吹き飛ばす可愛さ」「上品で素敵」と反響が集まっている。
鷲見は2022年1月に一般男性と結婚し、2024年4月5日に長女を出産したことを報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】35歳元テレ東アナ「寒さを吹き飛ばす可愛さ」シースルー衣装で素肌透ける
◆鷲見玲奈、シースルー衣装で「スタジオ寒くないといいな」
鷲見は「このあと、9：50〜東海テレビのスイッチ！に出演します」と東海テレビ系情報番組「スイッチ！」（月〜金曜、あさ9時50分〜）への出演を報告。「シースルーはさすがにまだ早かったかな？スタジオ寒くないといいな！！笑」とお茶目につづり、透け感のあるシースルートップスに上品なモノトーン柄ワンピースを合わせた、軽やかな春先取りのコーディネートを公開した。
◆鷲見玲奈の投稿に反響
この投稿には「季節を先取りしててお洒落」「美しさが引き立ってる」「めちゃくちゃ似合ってます」「寒さを吹き飛ばす可愛さ」「上品で素敵」と反響が集まっている。
鷲見は2022年1月に一般男性と結婚し、2024年4月5日に長女を出産したことを報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】