aespaウィンター、大海原バックの肩出しショットに絶賛の声「リアル人魚姫」「ドキドキして心臓が持たない」
【モデルプレス＝2026/02/06】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のWINTER（ウィンター）が2月6日、自身のInstagramを更新。ワンショルダーの肩出しスタイルを披露し、注目を集めている。
【写真】紅白出場K-POP美女「リアル人魚姫」船上で美肩全開
ウィンターは、海風やヘッドフォンの絵文字を添え、雲の間から光が差し込む幻想的な大海原をバックに、船の上でのオフショットを複数枚投稿。真っ白なレースがあしらわれたワンショルダーのドレス姿にサングラスを合わせ、しなやかな肩のラインと透き通るような白肌をのぞかせたスタイルを披露した。
また、別のカットでは青いトップスを肩から落とし、チェック柄の水着をチラ見せさせたヘルシーなスタイリングも見せている。
この投稿にファンからは「海に舞い降りた天使」「リアル人魚姫」「儚げな美しさがたまらない」「衝撃の美しさ」「ドキドキして心臓が持たない」「肩出しがセクシー」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆ウィンター、美肩輝く船上ショット披露
