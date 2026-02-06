藤原紀香、亡き父との思い出写真公開「綺麗な鼻がそっくり」「美男美女親子」と反響
【モデルプレス＝2026/02/06】女優の藤原紀香が2月6日、自身のInstagramを更新。亡くなった父との昔の写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】54歳ベテラン女優「綺麗な鼻がそっくり」亡き父との思い出ショット
2月5日の自身のオフィシャルブログで父の死を報告した藤原は、前後編の2回に分けて更新。「天に旅立った父は、絵に描いたような昭和の頑固おやじでした」とつづり、自身と弟と父が並んでいる幼少期の写真や、大学生の頃に撮った親子ショットを複数枚投稿した。大学生になっても門限が夜10時だったという厳格な家庭環境を回想し、「門限を少しでも過ぎようものなら、木刀を持って玄関の前で仁王立ち」「口答えをすると家に入れてもらえず、当時飼っていた大きな黒ラブの犬小屋で寝たこともあります。――実話です（笑）」と、今だからこそ笑って話せる驚きのエピソードを明かした。
また、父のルーツが2013年10月11日放送のNHK『ファミリーヒストリー』（約月1回不定期放送）で明かされたことにも触れ、満州からの壮絶な引き揚げを経験した父方の家族の歴史を紹介。芸能界入りに猛反対していた父との確執を経て築いた絆を振り返り、「どんな時も、家族の幸せを一番に考えてくれていた父。本当にありがとう」と心からの感謝を伝えている。
この投稿には「お父様のご冥福をお祈りします」「愛情深いお父様だったんですね」「綺麗な鼻がそっくり」「涙が出ました」「美男美女親子」「お父様も本当にかっこいい」「強さと優しさはお父様に似たんですね」といったお悔やみや温かい声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】54歳ベテラン女優「綺麗な鼻がそっくり」亡き父との思い出ショット
◆藤原紀香、亡き父との昔の写真を披露
2月5日の自身のオフィシャルブログで父の死を報告した藤原は、前後編の2回に分けて更新。「天に旅立った父は、絵に描いたような昭和の頑固おやじでした」とつづり、自身と弟と父が並んでいる幼少期の写真や、大学生の頃に撮った親子ショットを複数枚投稿した。大学生になっても門限が夜10時だったという厳格な家庭環境を回想し、「門限を少しでも過ぎようものなら、木刀を持って玄関の前で仁王立ち」「口答えをすると家に入れてもらえず、当時飼っていた大きな黒ラブの犬小屋で寝たこともあります。――実話です（笑）」と、今だからこそ笑って話せる驚きのエピソードを明かした。
◆藤原紀香の投稿に反響
この投稿には「お父様のご冥福をお祈りします」「愛情深いお父様だったんですね」「綺麗な鼻がそっくり」「涙が出ました」「美男美女親子」「お父様も本当にかっこいい」「強さと優しさはお父様に似たんですね」といったお悔やみや温かい声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】