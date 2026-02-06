中川翔子「髪が黒々のびてきた」双子弟の姿＆豪華芸能人からの贈り物公開「すくすく成長してる」「可愛すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/02/06】歌手でタレントの中川翔子が、2月6日までに自身のInstagramストーリーズを更新。息子の成長記録と豪華芸能人からの贈り物を公開した。
【写真】40歳双子出産タレント「見てるだけで幸せな気持ちに」双子弟の可愛すぎる後頭部
中川は「弟くん 髪が黒々のびてきた！」と双子の弟の成長を記し、頭頂部を撮影した写真を投稿。髪の毛は以前よりも全体的にボリュームが増え、長さも伸びており、成長を感じさせるショットとなっている。
また「宮島咲良ちゃんからかわいい木琴いただきました」と親交のあるタレントの宮島から魚の形の木琴、「つるの剛士さんからかわいい赤ちゃんアイテムたくさんいただきました、わーい！」と5児の父で同じくタレントのつるのからスタイなどをもらったことを報告。車をかたどった色違いのスタイを着用した双子の写真も載せ、「ふたごそれぞれに似合う！」とつづっていた。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「見てるだけで幸せな気持ちになる」「すくすく成長してる」「キュートで癒される」などの声が上がっている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】40歳双子出産タレント「見てるだけで幸せな気持ちに」双子弟の可愛すぎる後頭部
◆中川翔子「髪が黒々のびてきた」双子の弟の姿披露
中川は「弟くん 髪が黒々のびてきた！」と双子の弟の成長を記し、頭頂部を撮影した写真を投稿。髪の毛は以前よりも全体的にボリュームが増え、長さも伸びており、成長を感じさせるショットとなっている。
◆中川翔子の投稿に「すくすく成長してる」の声
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「見てるだけで幸せな気持ちになる」「すくすく成長してる」「キュートで癒される」などの声が上がっている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】