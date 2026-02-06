なぜか好かれる人の共通点！人間関係が劇的にラクになる「会話の6ケ条」【言い方＆返し方の技術】

好かれる会話の６ケ条

１.「聞き上手」は好かれる会話の第一歩

「話を聞いてほしい」というのは、誰もが持つ強い欲望です。「趣味の釣りで自分史上最大の魚を釣った！」「上司から理不尽な理由で叱られた…」。嬉しいときも悔しいときも、誰かに話したくなるのが人間です。

そんなとき、快く話を聞いてくれる人がいたら、気分スッキリ！ですよね。つまり、気持ちよく話をさせてくれる聞き上手さんは、誰にとっても大事な存在。好かれること間違いなしです。

話を聞くときは、否定や批判、対抗心は捨てましょう。余計なツッコミも不要です。相手の話したい気持ちを受け止めて、最後まで聞けたら合格です！

２.好かれる人ほど相手の話に共感している！

相手の気持ちを想像し、共感することは、人間関係においてとても大切です。嬉しい、悲しい、寂しい、楽しい…どんな気持ちで話しているのかを感じ取り、感情に寄り添う受け答えをしてくれる人は、気持ちをわかってくれる人。信頼されるはずです。楽しい話には明るいトーンで、心配な話には落ち着いたトーンで、共感を表現しましょう。

３.笑顔は「あなたの敵ではありません」のシグナル

「私たちは、幸せだから笑うのではない。笑うから幸せなのだ」

これは、フランスの哲学者アランの言葉です。笑顔によってその場の雰囲気は自然とやわらかく、そして明るくなり、その場にいる人は幸せな気分になれるでしょう。相手にも「私はあなたの敵ではありません」という気持ちを伝えることができます。

笑顔を見せることは、楽しい会話が始まる合図！ 特に初対面での不安や緊張は、笑顔であっさり消し去ることができます。

４.無意識に使う〝イラッとワード〟に注意！

「この人との会話はいつもイラッとする…」。そんな経験はありませんか？ 原因は、相手がよく使うフレーズに潜んでいるのかもしれません。

「でも」「ていうか」で話の腰を折る。「つまり」「要するに」などで頭がいい風をアピールする。「いやいや」「はいはい」などの繰り返し言葉で否定的な雰囲気を醸す。これらはすべて不快感のもと。

まずは、自分が何気なく使う言葉を振り返ってみましょう。イラッとワードを使っていることに気づけたら、好かれる話し方へ大きく前進です。

５.「剛速球」や「超スローボール」は控えよう

よく言われるように、会話は言葉のキャッチボールです。相手が楽しくキャッチボールをしたいと思っているにもかかわらず、こちらが剛速球や超スローボールばかり投げていると、やりづらい…という印象を与えてしまいます。

特に早口は要注意。聞き取りづらいほどの早口は、相手にとって大きなストレスです。場合によっては、「何かをごまかそうとして焦っているのでは？」と変な勘ぐりを入れられてしまうかもしれません。

プレッシャーから早口になるケースもあるので、緊張を感じたときは深呼吸。焦らず、ひと呼吸置きながら話すよう、心がけましょう。

６.内容に「情熱」を、相手に「愛」を込めて！

目の前にいる相手が、どれだけ本気で話しているかというのは、案外すぐにわかるものです。

「これ、うちの商品の中で一番人気です。オススメです」を繰り返す販売員と、「○○さんはどんなことにお困りですか？」と、こちらのみ事に真摯（しんし）に耳を傾けてから解決策を提案してくれる販売員がいたら、断然、後者のほうが印象に残りますよね。

両者の違いは「情熱」と「愛」。商品のよさを伝えたいという「情熱」と、人の役に立ちたいという「愛」が強いエネルギーとなり、本気の思いとして相手に伝わるのです。

「情熱」と「愛」をもって楽しく伝えることは、好かれる話し方の土台です。まずはあなたの中にある「情熱」と「愛」の総量を増やしていきましょう。

