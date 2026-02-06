ドジャース・大谷翔平（31）の2026年シーズンが、ついに幕を開けた--2月4日（現地時間、以下同）、自主トレのために米アリゾナ州グレンデールにあるキャンプ施設を訪れ、今季初めて報道陣の前に姿を見せた。スポーツ紙記者が語る。

【写真を見る】短パン・Tシャツからのぞく大谷の「エグい二の腕」。アリゾナキャンプに同行していた真美子さんの「ゆったり私服姿」

「投手・捕手組のキャンプ地集合は13日ですが、その約10日前の現地入りとなりました。昨年もほぼ同時期に現地入りしており、やはり始動が早いですね。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）出場を見据えて早めの調整を行なう見込みです」

キャッチボールなどで汗を流した大谷。温暖なアリゾナ州で、大谷はトレーニングウェアのTシャツと短パンという"軽装"での調整となった。前出・スポーツ紙記者が唸るのは、大谷の"ムキムキボディー"だ。

「毎年のことですが、大谷選手はオフシーズンに自分の身体のサイズを調整する。シーズンが始まると消費が大きく基本的に体重は落ちていくので、基本的にキャンプイン時の大谷選手が一番大きいのですが、今年もやはりすごい。

半袖のTシャツ、短パンから、ものすごい太さの二の腕と太ももの筋肉が見えていました。ここ数年一気に身体が大きくなった大谷さんですが、胸や背中の筋肉は他の選手と比べてもトップクラスだと思います。小顔ということもあり、体がボリュームアップするとわかりやすい」

メジャーリーグ球団のキャンプは、日本プロ野球のキャンプと異なることも多くある。そのうちのひとつが、各選手の拠点だ。MLB関係者が語る。

「球団が宿舎を用意し、ほぼ全ての選手がおなじ場所に宿泊する日本のキャンプと違い、メジャーでは選手個人がそれぞれ住居を借りて過ごすスタイルです。プロ野球のキャンプで選手に家族が同行するのは稀ですが、メジャーでは家族と一緒にキャンプインし、借りた住居で家族と過ごす選手も多い。

昨年は自主トレのオフ日に、大谷と妻・真美子さん（29）が愛犬のデコピンを連れて、キャンプ施設で遊ぶ姿が大きな話題になりました。今年も真美子さんと長女、デコピンの"大谷ファミリー"は大谷と一緒に"アリゾナ入り"しているかもしれません」

昨年4月に第一子が誕生した大谷は、以降たびたび家族への感謝を口にしてきた。

「昨シーズンは試合後約15分で球場を出る"即帰宅"を何度もみせ、インタビューで家族と過ごすのが『幸せな時間』と語るなど、大谷選手にとって家族と過ごす時間は何より力になっているのでしょう。また食事面でも、最近は真美子さんが大谷さんの食事を用意することが多いようです。

大谷さんを心身ともに支えているのは、まさに真美子さんなのかもしれない。一緒にキャンプインしているのだとしたら、それほど心強いことはないでしょうね」

4日、グラウンドでスマートフォンを見ながらニヤニヤする場面もあった大谷。今年も家族とともに、2026年シーズンの幕を開けた。