8日(日)にかけて、近畿地方には今季最も強い寒気が流れ込む見込みです。明日7日の夜から雪の強まる所があり、8日(日)は近畿北部を中心に積雪が急増し、中部と南部も広い範囲で雪が降るでしょう。兵庫県は北部だけでなく南部も、警報級の大雪の可能性が「高」となっています。積雪や路面の凍結による交通への影響に警戒してください。

明日7日の夜から近畿北部は雪が強まる 各地とも厳しい寒さに

近畿の北部は、今夜(6日)は次第に雨や雪の降る所が多くなる見込みです。明日7日は降るものがすべて雪へと次第に変わり、断続的に降るでしょう。明日7日の夜から雪の降り方が強まる所がある見込みです。

近畿の中部と南部では雲が広がりやすく、夜は西風の影響で大阪市や神戸市、奈良市などで一時的に雪や雨が降るでしょう。

また、気温は大きく下がり、各地とも寒さが厳しくなりそうです。万全の防寒対策をしてください。

8日(日)にかけて近畿には今季最も強い寒気が流入

上空1500m付近の寒気の予想を見ると、明日7日はマイナス6℃以下(平地で雪の目安)の寒気が近畿地方に流れ込み、8日(日)にはさらに強い、大雪の目安となるマイナス12℃以下の寒気が近畿地方をすっぽりと覆う見込みです。

また、8日(日)の午後は上空1500m付近の下層だけでなく、上空5000m付近の上層まで強い寒気が流れ込むため、雪雲が発達しやすくなるでしょう。

8日(日)は近畿北部を中心に積雪急増 中部・南部も広く雪

8日(日)は、近畿の北部を中心に断続的に雪が降る見込みです。寒気の流れ込みが強まる上、JPCZ(日本海寒帯気団収束帯)が近畿地方を指向するため、短時間で雪が強まり、積雪が一気に増える恐れがあります。8日(日)の昼ごろからは中部と南部まで雪の範囲が広がり、今季初めて雪が降ったり、雪が積もったりする所もあるでしょう。9日(月)は雪が次第に収まってきますが、近畿の北部を中心に雪の降りやすい状態が続く見込みです。



〇24時間降雪量(多い所)

7日18時から8日18時まで

近畿北部 山地70センチ 平地 50センチ

近畿中部 山地70センチ 平地 20センチ

近畿南部 山地20センチ

その後、8日18時から9日18時まで

近畿北部 山地20センチ 平地10センチ

近畿中部 山地20センチ 平地10センチ

近畿南部 山地7センチ 平地1センチ



なお、大阪府では、

7日18時から8日18時まで

平地3センチ 山地10センチ

その後、8日18時から9日18時まで

平地1センチ 山地7センチ



近畿地方では、明日7日の夜から9日(月)ごろにかけて大雪となるでしょう。特に8日は、兵庫県は北部だけでなく南部も、警報級の大雪の可能性が「高」となっています。普段雪の少ない近畿の中部の平地でも大雪となるおそれがあります。

積雪や路面の凍結による交通障害に警戒・注意してください。電線や樹木への着雪、なだれ、雪と強風による見通しの悪化にも注意が必要です。

慣れない大雪 特に注意すべき場所は?

普段、雪に慣れていない方が、雪道を歩く際、特に注意すべき所は4つあります。



1つめは、歩道橋の上や、橋の上です。地面と接していないので、地面からの熱が伝わりにくく、凍結しやすくなります。

2つめは、バスやタクシーの乗り降り場所です。人の乗り降りや、車のタイヤによって、雪が踏み固められると、滑りやすくなります。

3つめは、横断歩道です。多くの人や車が通ることで、雪が踏み固められやすくなるだけではありません。特に、白線部分は、水が染み込みにくく、薄い氷の膜が出来やすいのです。

4つめは、地下への出入り口や、建物への出入り口です。靴の底に付着していた雪が、出入り口付近に残っていることもあります。地下へ降りる時は、段差があるため、更に危険です。



これらの場所は、特に気を付けて歩いてください。