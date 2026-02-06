高知市の高知県立牧野植物園では2月7日から恒例のラン展が始まります。

井手上恵アナウンサーが一足早く会場をのぞいてきました。



華やかに彩られたあたたかな温室。



高知市の県立牧野植物園南園温室では7日からはじまるラン展を前に6日、メディア向けの内覧会が開かれました。



20回目の今年は「冬の華やかな温室」をテーマに過去最多の2500株以上のランを展示しています。

展示しているランは100種類以上でツユクサの青色遺伝子を組み込んだという珍しい青色のランや全体がサルのようにも、はたまた中にリスが隠れているようにも見えるユニークな形のランなど多様なランの魅力が楽しめます。



●牧野植物園 温室管理班長・丹羽誠一さん

「ランは非常に種類が多い植物。大きいランであったりとか、花色もシックであったりとか、いろんなランの多様性を見てもらいたい。まだつぼみの状態のランもあるがこれから咲き進んでいくと思うので何度も来てもらい楽しんでもらいたい」



例年2万人以上が訪れている県立牧野植物園のラン展は2月7日から3月1日まで南園温室で開かれます。