オダウエダ・小田結希、3・1から1ヶ月間休養 「充電期間として休んで4月から復帰します！」相方・植田紫帆には感謝のメッセージ
お笑いコンビ、オダウエダの小田結希（30）が6日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。3月1日から1ヶ月間休養すると発表した。レギュラーの仕事は務めるとしている。
【写真】すごい仲良し！休養を発表したオダウエダ・小田結希＆植田紫帆
小田は「スプリングフェアのお知らせ」と題して更新。「こんにちは！ みなさんお元気ですか？オダウエダ小田は3/1から1ヶ月間休養することになりました」と発表した。
続けて「レギュラーのお仕事は務めさせて頂きます」とし、「充電期間として休んで4月から復帰します！」と伝えた。「3月のギャラは通常価格よりも大特価になるのですが、4月からやりたいこといっぱいあるので盛り返すゾ！」と意気込みも示した。
相方の植田紫帆（34）に向けて「ピンで頑張ってくれるので、植田にあとで現ナマ渡すかも！ ありがとう植田！」と感謝。「みなさんも日々ありがとうございます！」と結んだ。
