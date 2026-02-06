お笑いコンビ・エルフの荒川が５日、ＴＢＳ系「櫻井・有吉ＴＨＥ夜会」で、“師匠”と慕うＲＩＫＡＣＯと再会するも、まさかの表記間違いを指摘され大目玉を食らう一幕があった。

この日は、荒川が都内の一等地にあるおしゃれな一軒家を訪問。家主を当てるクイズで、部屋のインテリアの雰囲気などから昨年１０月に共演したＲＯＫＡＣＯの家と当てて見せた。

登場したＲＩＫＡＣＯは一瞬喜んだものの、すぐに「あんだけさあ、すごいさ、尊敬してますとか、いいこと教えてもらいましたとかさ、インスタに載せてなかった？」と問いかけ。荒川は「はい、載せさせてもらいました、本当に人生が変わったので」と神妙に言うも、ＲＩＫＡＣＯは「ＲＩＣＡＫＯ、リキャコになってた」とビックリ指摘。「すごい尊敬してるいとか、ならリキャコに間違えないよね？」というと、荒川は消え入りそうな声で「本当にリスペクトしてる…」とポツリ。

ＲＩＫＡＣＯは「じゃあ（スペルを）言ってみて」というと、荒川はいきなり「Ｌ…」と言ってしまい、「ちょい、ちょい、なんで！？」と怒られていた。

ちなみに６日現在、昨年１０月の共演を報告したインスタグラムではＲＩＫＡＣＯのスペルは「ＲＩＫＡＣＯ」になっている。