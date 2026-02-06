秋田地方気象台は「大雪に関する秋田県気象情報」を午後4時44分に発表しました。



県内では、強い冬型の気圧配置や上空の寒気の影響により、8日は大雪となる所があるでしょう。



大雪による交通障害、建物や農業施設への被害、屋根からの落雪に注意・警戒してください。



＜概況＞

低気圧が発達しながらオホーツク海を北東へ進んでいて、北日本は次第に冬型の気圧配置が強まってきています。





日本付近は9日頃にかけて強い冬型の気圧配置が続き、8日は東北地方の上空約5,000メートルには、氷点下42度以下の強い寒気が流れ込む見込みです。このため、県内では大雪となる所があるでしょう。発達した雪雲が同じ場所にかかり続けた場合には、警報級の大雪となる可能性があります。＜雪の予想＞7日午後6時から8日午後6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、山沿いで40センチ、平野部で30センチです。8日午後6時から9日午後6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、山沿いで50センチ、平野部で40センチです。＜防災事項＞県内では、平年の積雪を上回っている所があり、平年の2倍以上となっている所もあります。9日頃にかけて、更に積雪が増える見込みです。県内では、8日は大雪による交通障害、建物や農業施設への被害、屋根からの落雪に注意・警戒してください。また、電線や樹木への着雪、積雪の多い傾斜地では、なだれに注意してください。今後発表される防災気象情報に留意してください。