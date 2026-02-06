日経225オプション4月限（6日日中） 5万6000円コールが出来高最多25枚
6日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は153枚だった。うちプットの出来高が114枚と、コールの39枚を上回った。プットの出来高トップは3万3000円の15枚（10円高110円）。コールの出来高トップは5万6000円の25枚（120円安1580円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
2 -9 40 70000
2 200 64000
1 630 60000
2 850 58000 5300 2
25 -120 1580 56000
5 +325 2125 55000
1 2340 54500 2965 1
1 2560 54000
53000 2285 0 8
52000 1870 3
50000 1385 +90 12
49500 1250 1
49000 1175 +185 3
44500 570 1
43750 505 1
42500 420 2
42250 300 2
42000 380 2
41000 238 -3 1
37000 180 1
33000 110 +10 15
28000 50 1
26000 34 1
25000 32 0 6
23000 23 1
22000 23 11
21000 20 14
20000 18 1
18000 13 +3 10
16000 10 2
12000 4 2
10000 3 0 10
株探ニュース
