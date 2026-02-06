　6日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は153枚だった。うちプットの出来高が114枚と、コールの39枚を上回った。プットの出来高トップは3万3000円の15枚（10円高110円）。コールの出来高トップは5万6000円の25枚（120円安1580円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 2　　　-9　　　40　　70000　
　　 2　　　　　　 200　　64000　
　　 1　　　　　　 630　　60000　
　　 2　　　　　　 850　　58000　　5300 　　　　　　　 2　
　　25　　-120　　1580　　56000　
　　 5　　+325　　2125　　55000　
　　 1　　　　　　2340　　54500　　2965 　　　　　　　 1　
　　 1　　　　　　2560　　54000　
　　　　　　　　　　　　　53000　　2285 　　　 0　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　52000　　1870 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　50000　　1385 　　 +90　　　12　
　　　　　　　　　　　　　49500　　1250 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49000　　1175 　　+185　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　44500　　 570 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　43750　　 505 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　42500　　 420 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　42250　　 300 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　42000　　 380 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 238 　　　-3　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　37000　　 180 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　33000　　 110 　　 +10　　　15　
　　　　　　　　　　　　　28000　　　50 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　26000　　　34 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　32 　　　 0　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　23000　　　23 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　22000　　　23 　　　　　　　11　
　　　　　　　　　　　　　21000　　　20 　　　　　　　14　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　18 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　18000　　　13 　　　+3　　　10　
　　　　　　　　　　　　　16000　　　10 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　12000　　　 4 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　10000　　　 3 　　　 0　　　10　


株探ニュース