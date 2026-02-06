ＩＰＳホールディングス <4335> [東証Ｓ] が2月6日大引け後(16:50)に決算を発表。26年6月期第2四半期累計(7-12月)の連結経常利益は前年同期比28.5％増の1.9億円に伸び、従来予想の1.5億円を上回って着地。

通期計画の3.6億円に対する進捗率は53.9％に達し、さらに5年平均の40.0％も上回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-6月期(下期)の連結経常利益は前年同期比19.8％減の1.6億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比8.0％増の1.3億円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の12.7％→12.4％に低下した。



株探ニュース

