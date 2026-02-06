フジテック <6406> [東証Ｐ] が2月6日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比25.6％増の209億円に伸び、通期計画の238億円に対する進捗率は88.1％に達し、5年平均の79.4％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比30.2％増の28.4億円に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比39.4％増の83億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の8.1％→11.8％に大幅改善した。



株探ニュース

