三井倉庫ホールディングス <9302> [東証Ｐ] が2月6日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比16.9％増の176億円に伸び、通期計画の205億円に対する進捗率は86.1％に達し、5年平均の79.9％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.8％減の28.5億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比9.8％増の61.4億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の7.5％→8.0％に改善した。



株探ニュース

