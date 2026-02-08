この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ソフトウェアエンジニアの中島聡氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【39兆円買収】なぜSpaceXはxAIを買ったのか？ウォール街も予測できない「イーロン・マスク帝国」の完成形」を公開した。SpaceXとxAIの合併がもたらすシナジーと、イーロン・マスク氏が描く壮大な未来図について、技術と経営の両面から独自の視点で解説している。



動画内で中島氏は、今回の合併が単なる企業統合ではなく、宇宙空間での無限の太陽エネルギーを活用した「宇宙データセンター」構築への布石であると分析。自身が開発したAIツール「MulmoChat」を用いて、月面で作業する人型ロボット「オプティマス」や基地のイメージ画像を生成・提示しつつ、テスラの次世代AIチップ（AI6）が宇宙インフラの中核を担う可能性について言及した。



さらに、投資家の資金を燃焼しながら成長するOpenAIのモデルと比較し、SpaceXの衛星通信事業「スターリンク」が生み出す潤沢なキャッシュフローがxAIを支える構造に着目。「ファイナンシャルな面から見るとxAIの方が有利なんじゃないか」と指摘した。その上で、現在の株価指標に依存するウォール街のアナリストには「こういった壮大な未来ビジョンを織り込むのは難しい」と断じ、既存の評価軸では捉えきれないマスク氏の構想の特異性を強調した。



最後には、テスラ、ニューラリンク、ボーリング・カンパニーなど、マスク氏が率いる全企業が一つに統合される「イーロン・マスク帝国」の可能性を示唆。宇宙インフラとAIが融合した全く新しい産業革命が現実味を帯びてきているとし、動画を締めくくった。