原宿のFender Flagship Tokyoでオリジナルハート型ピックがもらえるバレンタインキャンペーン
2月8日から14日まで、東京・原宿のFender Flagship Tokyoでは、バレンタインを盛り上げる特別なキャンペーン『HAPPY VALENTINE! PLAY TOGETHER! CAMPAIGN 2026』を実施する。2024年からスタートした企画の3回目となる。
期間中、Fender Flagship Tokyoにて合計2140円以上を購入すると、バレンタイン限定デザインのFenderオリジナルハート型ピック（2枚1セット／非売品）がもらえる。
また、ショップ地下1階のFender Cafeでは、バレンタインシーズンにあわせた限定ドリンク「BERRY’S TRIO LATTE」を28日まで販売中。ストロベリー、ラズベリー、ブルーベリーの3種類のベリーに、クローブやバニラを加えた、やさしく爽やかな香りの特製シロップを使用。Fender Cafeの人気オリジナルビーンズ「INTUNE」または「1954」から選べるラテに合わせて楽しめる。カフェの利用もキャンペーン対象となる。
