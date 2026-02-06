東海林のり子、hideさんと32年前の“思い出”2ショット披露「懐かしく嬉しかったです」「hideさんカッコイイ」
リポーターの東海林のり子（91）が6日、自身のXを更新。ロックバンド・X JAPANのギタリストで1998年5月2日に亡くなったhideさんとの生前の“思い出”ショットを披露した。
【写真】「hideさんカッコイイ」32年前の“思い出”2ショットを披露した東海林のり子
かつて「ロッキンママ」「ビジュアル系の母」などの呼び名でも活躍した東海林。投稿では、“赤毛”のロングヘアに赤の衣装を身にまとったhideさんと、東海林が並び笑顔を見せる2ショットをアップ。写真には、“1994年4月9日”と約32年前の日付が記されていた。
この投稿にフォロワーからは「大好きなロングヘアの赤毛HIDEさんの姿が懐かしく嬉しかったです。東海林さんありがとうございます」「hideさんカッコイイですね。さすが世界4大松本の1人です」「素敵な写真」「朝からhideちゃん見れて嬉しくなりました 後ろに密かにPATAちゃんがいてLucky」「HIDEちゃんの写真はいつ見ても泣ける」などのコメントが寄せられている。
【写真】「hideさんカッコイイ」32年前の“思い出”2ショットを披露した東海林のり子
かつて「ロッキンママ」「ビジュアル系の母」などの呼び名でも活躍した東海林。投稿では、“赤毛”のロングヘアに赤の衣装を身にまとったhideさんと、東海林が並び笑顔を見せる2ショットをアップ。写真には、“1994年4月9日”と約32年前の日付が記されていた。