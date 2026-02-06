『オードリーのNFL倶楽部』いよいよスーパーボウル！春日は「47歳になって一発目のおスベり」
お笑いコンビ・オードリー（若林正恭、春日俊彰）がMCを務める、日本テレビ系『オードリーのNFL倶楽部』が、5日に放送された。体調不良だった若林正恭が3週間ぶりにスタジオへ復帰し、ゲストには東京大学アメリカンフットボール部コーチの森清之氏が出演。スーパーボウルを控えた時期らしい高揚感と、NFL倶楽部ならではの笑いが交錯する回となった。
【写真】愛にあふれた！春日への誕生日ケーキ
森氏といえば、日本代表を率いてワールドカップ準優勝に導いた実績を持つ、日本屈指の名将。今年の地上波スーパーボウル中継では解説も務める。ただ、NFL倶楽部ではその肩書きとは別の顔もおなじみだ。これまで積み重ねてきた“予想外し”は、すでに番組内では様式美の域。今年のスーパーボウルのカード予想ではボルティモア・レイブンズ対フィラデルフィア・イーグルスを挙げるなど、“お約束”をきっちりと踏み、オードリーからいつも通りのイジりを受けた。
この日は、春日俊彰の誕生日が近いこともあり、スタジオは祝福ムードに包まれた。日本時間2月9日で47歳を迎える春日は、YouTube版オフトークでケーキとプレゼントを贈られた。気になるプレゼントは、春日が愛用するブルゾンと同じデザインの、NFL全32チームのロゴがあしらわれたキャップ。頭にかぶった春日は満足げな表情を浮かべた。
若林から素直に「おめでとう」と声をかけられると、春日は「“おめでとう”って言うなよ。しょうもない、みたいなことを言いなさいよ」と照れ隠し。「今年も期待しているからな」と続けられると、「やめてくれよ、逆にプレッシャーだよ」と即座に返し、久々に戻った2人の掛け合いでスタジオを和ませた。
誕生日が近いこともあり、最後は春日が締めのコメントを担当。「2.9は、みなさんが私の誕生日を祝いたい気持ちはあると思うけど、スーパーボウルに注目しようよ。朝早いから、今からたくさん寝て、仕事も勉強も全部終わらせて、スーパーボウルに集中しようや！」と熱弁を振るうも、「これが47歳になって一発目のおスベりでした」と自ら回収。若林が「見事なタッチダウンでしょ」と返すと、「どこがだよ！ とんでもないファンブルじゃないかよ」とツッコミが入り、最後まで笑いの絶えない形で番組は締めくくられた。
番組の模様は「TVer」で見逃し配信中。1週間視聴可能で、毎週金曜の午後5時に最新話に更新される。YouTubeの公式チャンネルでも、本編収録後のオードリーの本音や、過去の秘蔵映像などを随時公開していく。
