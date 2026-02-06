SUPER JUNIOR、3年ぶりワールドツアー日本最終公演の放送決定 “何が起きるかわからない”生中継に
3月8日に埼玉・ベルーナドームで開催される『SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR ＜SUPER SHOW 10＞ in JAPAN』の日本最終公演が、フジテレビTWO ドラマ・アニメにて独占完全生中継されることが6日、発表された。
【写真SUPER JUNIOR・イトゥク、会見でナイナイを撮影
「SUPER SHOW 10」は、2025年11月にデビュー20周年を迎えたSUPER JUNIORの約3年ぶりとなるワールドツアー。ソウル公演を皮切りに、香港、ジャカルタ、マニラ、メキシコシティ、モンテレイ、リマ、サンティアゴ、台北、バンコク、愛知、シンガポール、マカオ、クアラルンプール、高雄、埼玉、ホーチミンの世界17地域にて開催されるビッグツアーから日本最終公演を独占完全生中継する。
歌手、タレント、モデル等各ジャンルで活躍中のマルチエンタテインメントグループSUPER JUNIORは、2005年のグループ結成以来、数多くのヒット曲や大規模ツアーなど世界を舞台に歴史を刻んできた、まさに“K-POPレジェンド”。ライブパフォーマンスだけでなく、MCの話術や秀逸なアドリブにも定評のある彼らによる「何が起きるかわからない」生中継となる。
また、4月には25年8月24日にソウル・KSPO DOMEで開催された『SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR ＜SUPER SHOW 10＞ in SEOUL』の模様も放送予定。
