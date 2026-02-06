ひょうろく、家賃は“2、3倍に” 新居初公開に驚がく「大出世じゃない！」
お笑い芸人のひょうろくが、5日に投稿されたお笑いコンビ・さらば青春の光のYouTubeのサブチャンネル「裏さらば」の動画に登場。新居を初公開した。
【動画】「大出世じゃない！」家賃が“2、3倍に”なった新居を初公開したひょうろく
さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）の姿も分からないフルモザイクで動画が開始。ひょうろくの新居となるマンションに訪問した。広いリビングにさらばの2人もびっくり。スタッフも「大出世じゃない！」と驚がくする。
リビングの先にももう一部屋。そこも広くて森田は「ひっろ！めっちゃ良い」と驚くばかり。その後、トイレや風呂も見て回るが、ずっと絶賛していた。
実は、ひょうろくの家選びの相談に乗っていたという森田。ひょうろく自身が良いと思っていた物件とは違う物件を勧められたが、「住んだらめちゃくちゃ良くて…」と話した。
そして気になる家賃について東ブクロが「で、いくら？」と直球質問。「2、3倍になりました」と答えるひょうろくに、スタッフが「7万とかやったやろ？前」と返し、東ブクロが「20くらい？」と重ねた。それに対してひょうろくは「はい」とうなずいた。
