日常的に利用することも多いネットショッピング。その利便性の一方、ネット上には支払っても届かなかったり、あるいは粗悪品が届いたりなど詐欺的なトラブルに遭うことも。被害に遭わないためには、どこに注意すれば良いのか。

国民生活センターに寄せられた相談事例をもとに、その特徴や被害に遭ってしまった場合の対処などを日本通信販売協会の消費者相談室長 萩原典明さんに日本テレビ 鈴江奈々アナウンサーがきいた。

■動画サイトで見た広告で...

動画共有サイトの広告から購入した商品が粗悪品であったというトラブルに遭った鈴江奈々アナウンサー。

日常的に利用するサイトに掲載されていたこともあり、疑いを持たなかったという。

また、国民生活センターにも同様の相談が。

──動画共有サイトの広告からブランド公式とみられるサイトで靴を注文。1か月経っても届かず、販売元と連絡もつながらなくなった。問い合わせのために注文時に保存していた販売店のURLにアクセスしようとすると、できなくなっていた。

カード明細の利用店名を見たら、知らない店名になっていて、(ブランド)公式サイトを調べて問い合わせたところ、私の購入履歴はなく、偽サイトだと言われた。

このように、日常的に利用しているサイトの広告から購入しても、トラブルに巻き込まれてしまうことに萩原さんは、「各社対応はしているものの、こうしたトラブルに巻き込まれる可能性はある。そのため、トラブルが潜んでいるという意識の中で楽しんで見ていただいた方がいい」

普段、問題なく使っているサイトであっても、絶対に大丈夫ということはないという意識が大事だと語る。

■ほしい商品を検索したら...

国民生活センターにはこのような相談も。

──通販サイトで海外ブランドの靴を注文したが、偽サイトだった。「ブランド名」と「ギフト券」というキーワードを入れて検索し、出てきたサイトで注文。途中でなんとなく違和感を覚えていたが、以前利用したものと似たサイトだったため利用してしまった。注文後、ブランドの公式サイトを見たら、偽サイトに関する注意喚起があった。契約解除したいがどうしたらいいか。

日本サイバー犯罪対策センターの調査によると、悪質なショッピングサイト、いわゆる偽ショッピングサイトを知った経緯で最も多かったのが検索からだという。(2025年上半期調査)

これに萩原さんは、検索をすると、当然その商品がいくつも出てくる。そうした中で注目すべきは“値段”とのこと。ブランドなどの公式サイトと比較して、値段が極端に安いのは注意しなければならないと語る。

中でも、タイムセールなどとうたって、購入を急かすという手法も多い傾向にあるという。

萩原さんは、タイムセールは多くのプラットフォームで実施されているが、その中で、期日がきちんと明記されているかが重要だという。「特定商取引法に則っているかどうかというところも見分けるポイント」

また、口コミを見るということも詐欺的サイトを見分ける対策の1つとして有効とのこと。「行き違いやサービスの質に対する苦情的なことが書いてあることもあるが、そもそも商品が“偽物”だという投稿がある場合はかなり怪しいと思われる」

■どこを見る？詐欺的サイトの特徴

警察庁が公開している資料によると、他にも詐欺的サイトの特徴が見えてきた。その中の1つがサイト上に記載されている“会社概要”である。

萩原さんは、会社概要が詐欺的サイトを見抜く、最も重要なポイントとのこと。事業者の連絡先や住所などの情報が不十分、不明確な場合、特定商取引法に抵触する可能性もあるという。

実際に詐欺的な可能性があるサイトを見ると、販売している商品と全く違う業態の社名が書かれていた。また、記載されている住所についても、調べると山の中になっているなど怪しい点が見られる。

これについて萩原さんは、実在している会社名が書かれていても、住所を調べるとガレージであったり、あるいは集合住宅で本当にこの中に会社があるのかどうかはわからないなどというケースも多いとのこと。深掘りしていくというのは必要だという。

また、一度記載の電話番号に電話をかけて、対応してくれるのか、電話がそもそもつながるのかを確認することもおすすめだと語る。

そして警察庁の資料でもう1つ注目すべきポイントは、支払い方法だという。

萩原さんによると、銀行振り込みが基本的に多いとのこと。中には、広告ではクレジットカードなどの決済方法も使えますと記載されているのにもかかわらず、クレジットカードを選択すると「システムに不具合があり、銀行振り込みにしてもらえませんか？」と連絡がきて、振り込むとそのまま届かないといったこともあるという。

萩原さんは注意すべき点として、こうしたトラブルに巻き込まれるケースでは振込先が個人名義だったり、あるいは外国人の名義になっているということが多いと語る。

■もし詐欺にあってしまったら...

もし詐欺にあってしまったら、また怪しいと感じたら、どのような対応をすればよいのか。萩原さんは、まず最寄りの相談機関にすぐに相談するのがよいとのこと。

また、それに併せて記載のメールに、キャンセルしたい旨を伝えるのも良いと語る。そして、商品が届いたら、配送伝票の連絡先を見て、配達業者に詐欺の可能性があるという話をして、受取保留にしてもらうという方法があるとのこと。そうすると、1週間前後は最寄りの配達所で保管してくれるのだという。そうしてできた猶予の中で、相談機関などに指示を仰ぐなど対策を立てるのが良いということだ。

そして万が一、最終的に詐欺的サイトで購入した商品を受け取ってしまったら、すぐに開けてみるのがよいとのこと。中身を確認したうえで、相談機関に連絡してほしいという。