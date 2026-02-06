ＴＢＳ「ひるおび」が６日、放送され、東京ドームシティで開催中の「世界らん展２０２６」の中継で、サプライズで大物女優が登場した。

フラワーアートデザイナーとして活躍する志穂美悦子（７０）で、黒を基調に花を思わせる白いレースが美しい装いで登場すると、ＭＣの恵俊彰も「うわ〜っ」と思わず声を。志穂美は『夢見るファンタジー〜さぁ、ここに座って〜』と名付けた作品について「テーマはメルヘン。たくさんのお花がいっぱいで、日本初の青い胡蝶蘭が…」などと説明。志穂美らしい流木も使っており、そこにはキリンなどの小さな動物（ぬいぐるみ）もいた。

志穂美は映画「二代目はクリスチャン」やドラマ「影の軍団」シリーズに出演した日本初の本格派アクション女優。１９８７年に長渕剛と結婚し、長女で女優の文音（３７）ら３人の子供がいる。

自身のインスタグラムでは「突然ですが ＴＢＳ『ひるおび』の生放送に出ます。『世界ラン展２０２６』の模様が生中継されます。わたしの作品も紹介されるそうで、わたしそこにいます。でもたぶんちょっとだけ。かな。」と投稿していた。