劇場版『転スラ』新規場面写真9点解禁 リゾート服でバカンスを楽しむリムルやオリジナルキャラクターたち
アニメ映画『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』（27日公開）の新規場面写真9点が解禁された。
【画像】かわいい！頬染めモグモグする劇場版オリキャラ・ユラの場面カット
【魔国連邦（テンペスト）】の開国祭を終え、リゾート島で束の間の休息を過ごすリムル、ヴェルドラ、ベニマル、シュナ、シオン、ソウエイ、ゴブタ、ヒナタ、ルミナス、エルメシア、ミリムたちが島を満喫している様子が映し出される。
それぞれがいつもとは違うリゾート服に身を包み、景色を眺めたり、おいしいものを食べたり、釣りに出掛けるなどバカンスを楽しむ姿が描かれている。また、この島で出会うことになるユラが名物をおいしそうに頬張っている姿も。
『転生したらスライムだった件』は、通り魔に刺されて死亡し、気がつくとスライムの姿で異世界に転生していたサラリーマン・三上悟が、リムルというスライム人生を得て、「種族問わず楽しく暮らせる国作り」を目指す物語。獲得したスキルを駆使しながら、知恵と度胸で仲間を増やしていく姿が描かれている。
原作は、WEB小説投稿サイト「小説家になろう」にて連載がスタートし、漫画化もされるなど人気を博し、シリーズ累計発行部数は5600万部を突破。2018年10月にアニメ化され、21年1月〜3月と7月〜9月には第2期、24年4月〜9月にかけて第3期が放送。22年には劇場アニメが公開され、アニメ第4期の制作も決まっている。
今回の劇場版は原作・伏瀬氏による原案＆完全監修のストーリーで、海底にある国【カイエン国】を舞台にユラを救うため【カイエン国】へ向かうリムルたちを描いた完全新作となっている。
