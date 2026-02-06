『ガンダムW』ウイングガンダムゼロ クロークドカスタムだ！新イラスト＆サンプルページ解禁
3月25日発売「新機動戦記ガンダムW Endless Waltz 特別篇 4KリマスターBOX」の新規描き下ろし収納ボックスイラストが解禁された。また、4KリマスターBOXに封入される特典「スペシャルブックレット」の掲載内容とサンプルページも公開となった。
【画像】センス抜群！ウイングガンダムゼロの新イラスト＆収録ページ
収納ボックス表面には、ウイングガンダムゼロが羽ばたく姿。そして裏面には、30周年記念映像『新機動戦記ガンダムW -Operation30th-」に登場したウイングガンダムゼロ クロークドカスタムがビーム・サーベルを構える姿を描いたイラストを使用している。
「新機動戦記ガンダムW Endless Waltz 特別篇 4KリマスターBOX」に封入される特典「スペシャルブックレット」には、本作の青木康直監督インタビューに加え、30周年記念映像『新機動戦記ガンダムW -Operation30th-』の岩澤亨監督とキャラクターデザイン・あさぎ桜さんによる対談インタビューを掲載。
さらに、30周年記念映像『新機動戦記ガンダムW -Operation30th-』に登場するキャラクターおよびMS(モビルスーツ)の原画も収録予定となっている。
『新機動戦記ガンダムW』は、宇宙世紀とは異なる世界観を描いた「オルタナティブシリーズ」の第2作目として1995年4月7日にTV放送が始まり、今年で30周年を迎えた。ガンダム5機が突如として巨大勢力を急襲する場面からダイナミックに物語がスタートし、その後も息をつかせぬ展開が最終回まで続いていった。アメリカで放映された初めてのガンダム作品でもある。
