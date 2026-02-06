「日本ハム春季キャンプ」（６日、名護）

新庄監督が、早出特守を受けた野村を評価した。今キャンプから二塁転向に挑戦。「野村君、きょう志願の朝練から残ってね。志願して朝受けたいっていうところがいいじゃないの」とうれしそうに話した。

「時間がないキャンプ、オープン戦でつかむ、つかみ取るためにさっそく行動する。徐々にじゃなく。きょうのケース打撃でも併殺取って」とすぐに行動に移してコンバートを成功させようとする心意気を評価。その上で「本人にも言ったけど、『そこまでセカンドになりますよ』っていう守備はしなくていい。ファーストの野村君はものすごく軽く、流れるように。そのポジションがちょっとずれただけ。気持ち、イメージの問題って大事。ファーストのときはものすごくスパッとなるけど、セカンドになるとカクッカクッとなってしまう」と気負い過ぎないように求め「あまり言うと谷内コーチに怒られる。『やってる段階があるんです』ってね」と言って笑った。

７日には紅白戦を実施予定だが「明日から出るよね。吉田君と野村君を別のチームでセカンドから」と新庄監督はスタメンを予告した。